任天堂 Wii 模拟器 Dolphin 确认放弃上架 Steam 计划

IT之家 7 月 21 日消息，Dolphin 模拟器开发团队曾在今年 3 月宣布，将于今年第 2 季度登陆 Steam 平台；不过在今年 5 月，团队宣布该计划“无限期推迟”；近日官方确认彻底放弃上架 Steam 平台计划。

Dolphin 模拟器开发团队在今天发布的博文中表示，任天堂官方并未向该团队或者 Valve 发送 DMCA 通知，来阻止该软件上架 Steam 平台。

博文称 Valve 的律师团队联系了任天堂公司，询问模拟器是否可以上架 Steam 平台。

任天堂随后向 Valve 发出了请求，希望 Steam 不要上架该模拟器。

Valve 随后通知 Dolphin 模拟器开发团队，要求团队和任天堂沟通，获得许可之后才可以上架。

Dolphin 是一款非常热门的模拟器，可以在 PC、Mac 和安卓等平台模拟运行任天堂 Wii 和 GameCube 游戏。

IT之家附 Steam 平台对 Dolphin 模拟器的官方介绍如下：“Dolphin 是适用于 big N 公司第六代和第七代游戏主机的模拟器，提供更高分辨率、保存进度和网络游戏等增强功能”。

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