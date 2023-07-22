三星 Galaxy Z Flip5 手机宣传图曝光：外屏 3.4 英寸、内屏 6.7 英寸

IT之家 7 月 22 日消息，继消息源 @Evleaks 分享三星 Galaxy Z Fold5 手机宣传图之后，另一位消息源 @TheGalox_也分享了三星 Galaxy Z Flip5 手机的高清宣传图。

宣传图信息显示，Galaxy Z Flip5 手机外屏尺寸为 3.4 英寸，内屏为 6.7 英寸。手机在折叠状态下厚度为 15.1 毫米，展开状态下厚度为 6.9 毫米。

三星 Galaxy Z Flip5 折叠屏手机的外屏尺寸较上代更大，并且呈“文件夹”形状，整体辨识度较高。此外，该手机的后置摄像头呈横向排列，电源键以及音量键位于手机右侧。

IT之家在此附上三星 Galaxy Z Flip5 爆料规格信息如下：

6.7 英寸 FHD+ AMOLED 120Hz 内屏

3.4 英寸外屏

配备高通骁龙 8 Gen 2 for Galaxy 芯片

1200 万像素主摄，支持光学防抖；1200 万像素超广角

机身正面配有 1200 万像素自拍摄像头

电池容量 3700mAh（典型值）/3591mAh（额定值），支持 25W 充电

8GB+128GB、8GB+256GB 两种规格

基于安卓 13 系统

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。