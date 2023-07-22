三星 Galaxy Tab S9 系列平板配件渲染图和售价曝光

IT之家 7 月 22 日消息，国外科技媒体 appuals 在最新报道中，分享了三星 Galaxy Tab S9 系列平板配件的高分辨率图片，这些配件将随平板同步推出。

Galaxy Tab S9

据悉，三星 Galaxy Tab S9 系列平板电脑都采用了 Dynamic AMOLED 2X 屏幕，其中三星 Galaxy Tab S9 的屏幕尺寸为 11 英寸，分辨率为 2560 x 1600。

摄像头方面，前置摄像头为 1200 万像素，后置摄像头为 1300 万像素；内存为 12 GB，存储空间为 256 GB，电池容量为 8400mAh，机身尺寸为 254.8 x 165.8 x 5.9mm。

Galaxy Tab S9 配件售价信息如下：

Smart Book Cover Case：售价 99 欧元

Book Cover Keyboard Slim：售价 159 欧元

Book Cover Keyboard：售价 229 欧元

Galaxy Tab S9+

三星 Galaxy Tab S9+ 的屏幕尺寸为 12.4 英寸，分辨率为 2800 x 1782，前置摄像头为 1200 万像素，后置摄像头为 1300 万 + 800 万像素的双摄系统。

该平板内存为 12 GB，存储空间为 512 GB，电池容量为 10090mAh，机身尺寸为 285.4 x 185.4 x 5.7mm。

Galaxy Tab S9 + 配件售价信息如下：

Smart Book Cover Case：售价 99 欧元

Book Cover Keyboard Slim：售价 179 欧元

Book Cover Keyboard：售价 249 欧元

Galaxy Tab S9 Ultra

三星 Galaxy Tab S9 Ultra 的屏幕尺寸为 14.6 英寸，分辨率为 2960 x 1898，前置摄像头为 1200 万 + 1200 万像素的双摄系统，后置摄像头为 1300 万 + 800 万像素的双摄系统。

该平板内存为 16 GB，存储空间为 1 TB，电池容量为 11200mAh，机身尺寸为 326.4 x 208.6 x 5.5mm。

Galaxy Tab S9 Ultra 配件售价如下：

Smart Book Cover Case：售价 109 欧元

Book Cover Keyboard Slim：售价 179 欧元

Book Cover Keyboard：售价 249 欧元

该媒体分享了三款 Galaxy Tab S9 系列平板的大量渲染图，每款有 20 张图片左右，IT之家出于篇幅和阅读体验上的考虑，并未完全插入，感兴趣的用户可以点击这里深入阅读。

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