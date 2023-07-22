推特创作者广告收益分享资格：3 个月内至少 1500 万次展示，订阅 Twitter Blue

IT之家 7 月 22 日消息，Twitter 上线创作者广告收益分享帮助页面，对该功能进行说明，包括如何获取资格、在哪查看收益等问题。

IT之家从页面得知，如果要加入创作者广告收益分享计划，需要满足两个条件：

订阅 Twitter Blue 或经过验证的组织。

过去 3 个月内帖子至少有 1500 万次展示。

符合资格后，创作者需要一个 Stripe 帐户 ——twitter 与 Stripe 合作进行支付，并向第一批已经注册创作者订阅的创作者推出；还需要遵守创作者订阅政策：

已满 18 岁。

拥有完整的个人资料，其中包含帐户名、个人简介、个人资料图片和标题图片。

拥有经过验证的电子邮件地址。

已启用双因素身份验证。

没有多次违反 Twitter 用户协议或 Twitter 内容获利标准的历史记录。

个人资料不包含其他人、品牌或组织的身份，也不使用旨在欺骗他人的虚假身份。

已订阅 Twitter Blue 或 Twitter 验证组织。

拥有一个已活跃 3 个月或更长时间的 Twitter 帐户。

拥有 500 名或更多活跃关注者。

在过去 30 天内发布了内容。

满足以上条件后，创作者可以点此申请创作者订阅和广告收益分享。

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