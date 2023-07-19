推特再遭集体诉讼，被指控拖欠员工遣散费至少 5 亿美元

IT之家 7 月 19 日消息，当地时间周二，Twitter 遭遇了本月第二起集体诉讼。原告指控推特拖欠前员工遣散费至少 5 亿美元（IT之家备注：当前约 35.9 亿元人民币）。

推特前高级工程师克里斯・伍德菲尔德 (Chris Woodfield) 向特拉华州联邦法院提出了一项集体诉讼，声称该公司针对年长员工进行裁员。这一说法在其他未决案件中并未出现。

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伍德菲尔德曾在西雅图为 Twitter 工作，他说公司一再告诉员工，如果被裁员，他们将获得两个月的工资和其他补偿，但他和其他员工没有收到这笔钱。

他在诉讼中还指责推特违反协议、欺诈，他说自己之所以被裁，主要是因为年纪有些大。

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去年 10 月马斯克接管推特，之后便大刀阔斧裁员，极力削减成本，超过一半员工被裁，目前推特已经取消了公关部门。

面对邮件咨询，推特只是自动回复一个便便表情，不过该公司此前在回应其他诉讼时强调“被裁员工已经获得全额补偿”。

值得一提的是，去年加州也曾有过类似诉讼，当时原告声称 Twitter 欠着超过 5 亿美元的遣散费。

Twitter 尚未对那起诉讼做出回应，该诉讼声称该公司违反了一项管理员工福利计划的联邦法律，未能遵守马斯克收购公司之前设定的遣散计划条款。

根据起诉书，伍德菲尔德签署了一份仲裁与工作相关的法律纠纷协议，要求 Twitter 支付初始费用以允许个人案件继续进行。

他说今年早些时候对 Twitter 提起了仲裁。然而，伍德菲尔德声称 Twitter 拒绝支付他案件的费用，阻止其继续进行。实际上，这一说法是数百名前员工在另一起案件中提出的，而 Twitter 表示那些员工没有提交必要的文件。

Twitter 还被指控在几起单独的诉讼中不公平地对女性和残疾人进行裁员，未提前通知裁员，也没有向剩余员工支付承诺的奖金，不过该公司否认了这些指控。

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