马斯克：推特正在开发“Articles”功能，允许用户发布多媒体长文甚至出书

IT之家 7 月 19 日消息，日前，马斯克在回复推特用户 FaustoChou 的推文时表示，推特正在测试一项名为“Articles（文章）”的新功能，它将允许用户上传非常长、非常复杂的多媒体文章，如果用户愿意的话，“你可以在那上面出书”。

在马斯克收购推特之前，推特曾于 2022 年 6 月推出实验性的功能“Notes（笔记）”，可允许用户分享长篇内容，面向少数作者开放测试。Notes 允许用户植入图片、视频、GIF、推文，并提供加粗、斜体或删除线等文本编辑功能。

不过，在马斯克以 440 亿美元（IT之家备注：当前约 3159.2 亿元人民币）收购推特之后，“Notes”不断传出停止或关闭的消息。而如今随着 Substack 和 Threads 等竞争对手逐渐威胁推特的“地位”，马斯克确认“Articles”的存在，显然是为了在愈发激烈的竞争中努力留住自家平台的优秀创作者。

然而推特的老板仍然没有透露关于这个“长文”功能的任何其他细节，包括人们何时可以访问或何时公开推出该功能。此外，推特已经开始向蓝 V 认证用户分享广告收入，使一些创作者获得了“四位数甚至五位数”的报酬。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。