可自我修复划痕等，现代汽车展示 6 种纳米技术应用

IT之家 7 月 22 日消息，现代汽车集团本周四举办的 Nano Tech Day 活动中，展示了 6 种全新的纳米技术，有望成为未来汽车领域增长的关键驱动力。

现代汽车集团先进技术开发研究院副院长 Lee Jong-soo 在首尔举行的新闻发布会上说：“在汽车领域，只有通过开发顶级材料技术，才能提高汽车零部件的性能和耐用性，这将在快速发展的未来移动市场中提供竞争优势。”

纳米是十亿分之一米，相当于人类头发粗细的十万分之一。

现代汽车不断研发和推进纳米技术，在如此小的单位中合成物质、控制排列，从而制造出具有新特性的材料。

现代汽车推出了六大关键纳米材料技术：自修复聚合物涂层、油囊聚合物涂层、透明钙钛矿太阳能电池、串联太阳能电池、压敏材料和透明辐射冷却膜，IT之家根据报道汇总如下：

自修复聚合物涂层

汽车能够修复自身的划痕，并在几个小时内将表面恢复到原始状态，可以去除自动驾驶汽车上摄像头和激光雷达传感器上的划痕或水。

该技术利用了自修复材料的特性，其中涂层内的分裂聚合物发生化学反应，以在其遭受划痕时恢复其原始状态。

现代汽车集团正在考虑将该技术应用于自动驾驶汽车中使用的摄像头镜头和 LiDAR 传感器的表面。

串联太阳能电池

在活动中介绍的“串联太阳能电池”是通过将下一代太阳能材料钙钛矿与硅太阳能电池相结合而产生的。通过堆叠吸收不同光谱范围的太阳光的两个太阳能电池，可以实现超过 35% 的能源效率。

现代汽车集团认为，通过将串联太阳能电池应用于接受阳光直射的区域，如环保汽车的发动机舱盖、顶板和车门，将有可能产生足够的电力供日常驾驶使用。

其目标是通过使用太阳能，每天可提供额外 20 公里的行驶里程。

透明辐射冷却膜

可应用于车辆玻璃，不消耗能源的情况下，即使在炎热的天气下也能降低车内温度。

该技术利用了当物体发出的辐射热大于吸收的辐射热时温度降低的现象。

油胶囊聚合物涂层

使用纳米胶囊减少组件磨损。

透明钙钛矿太阳能电池

可应用于汽车和建筑等所有需要透明性能的窗户。

压敏材料

压敏材料可以在没有传感器的情况下将压力能量转换为电子信号。它可以用在汽车座椅上，只加热接触乘客身体的座椅部分。

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