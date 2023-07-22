看不见、摸不着的风，在摄影过程中能为我们带来什么

风看不见、摸不着，但在摄影中也是很有趣很能塑造氛围感的元素。

像上面这几张照片，我们就可以通过具有动感的场景看到风的存在，并且可以感受到风带来的身临其境的氛围感。

我们在日常摄影的过程中，如果可以把握好风这一元素，照片可能会更有感觉。

那么我们该如何在摄影中利用并表现风呢？

1. 把握风的动感

动感在摄影中是一个很神奇的元素，它能给我们的画面带来冲击感、真实感和想象空间，而风就是增添动感的一个很好来源。

这一点在人像中使用的比较广泛，很多摄影师在拍摄模特时，特别是拍摄女性模特时，都很注意头发的表现力，用头发随风飘扬的状态来塑造动感，让照片看起来更有真实性和表现力，同时，这种风带来的动感有时候还能赋予模特阳光、活力、自由自在等特点。

如果我们在拍摄时总是感觉照片表现效果普通，可以试着去利用一下风来增强动感和表现力，在户外拍摄人像时，恰到好处的风经常能带来惊喜。

2. 利用风塑造氛围感

风本身没有什么氛围感之说，但是它能够通过改变其他物体的形状、状态来表现出场景的特征，进而塑造出氛围感。

我们可以试着想象一下，微风通常会给我们舒适、惬意的感觉，头发微微被吹动，旗子缓慢地摇摆，表现在照片里，也是一种轻松、随意的感觉；

再大一点的风，就会带来凉爽的感觉，这就很像是秋风，树叶簌簌，水面也被风吹出波纹，会带来一点萧瑟的感觉；

而更大的风通常就会用来表现不好的天气，让人有负面的感受。

同时，风也很适合表现空旷、寂寥的感觉，很多电影的空镜头都会注重把握风的表现，如荒野中大风吹跑蓬草、风吹散花草等，这也能帮助塑造照片氛围。

3. 为照片增添真实感

透视、立体、纹理、光影对比等都可以为照片增添真实感，风带来的动感也有这种效果，并且不仅能给观者视觉上的真实感，还能带来“情绪上的真实感”。

我们来看一下这张照片：

虽然是很普通的场景，但是风吹动的感觉就会让人感觉很有生活气息，进而会让人感受到真实。

如果我们在拍摄时感到场景太过普通、严肃，就可以通过风来增强生活气息和真实性，或许场景就可以显得更活泼。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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