外出游玩不要只关注景点，出游路上也能拍出大片

虽然近期天气比较热，但还是阻挡不了很多人出游的步伐，找个凉快的地方避避暑是不错的选择。

不论是自驾还是乘坐公共交通工具，不少人在路上都会休息一会，甚至一觉睡到终点，其实在出游的途中也能拍出很有意思的照片。

上面这几张照片，都是在旅途中拍摄的，虽然车内空间不足，但是如果能好好发挥创意、注意观察，拍出的照片并不比景点差。

今天就来跟大家分享一下如何在旅途中的交通工具上拍出好看的照片：

1. 自驾

自驾方便自由，也很适合拍摄，并且车上就有很多适合发挥创意的元素。

（1）反射镜面

汽车的后视镜、车窗、车体本身都是平滑的、具有一定反射性的物体，很适合用来拍摄反射对称性的照片。

后视镜可以反射出后面的景色，寻找好角度很容易拍出有趣的照片；

车窗玻璃也是很实用的道具，掌握好光线还能看到很奇妙的景象；

需要注意的是汽车在行驶过程中老老实实坐在车内就好，将手、头部等探出车外都是很危险的行为，可以在允许停车的地方进行拍摄。

（2）车内

如果在行驶时也想拍点照片，可以选择后座，遇到好的天气或者好的景色时，在后排座位中间上拍摄也能得到很有氛围感的照片。

在拍摄时注意不要干扰驾驶，另外后排也要记得系安全带。

（3）车外

汽车本身就是一个很不错的拍摄道具，在外出拍摄时，也可以把汽车纳入到画面内。

人与车的合理搭配，出行氛围感拉满。

车外拍摄，也很有出行的感觉。

2. 公共交通工具

在乘坐公共交通工具时，我们也能利用合适的角度和创意拍出好看的照片。

（1）候车站

候车站台就是一个很好的拍摄地点，轨道、楼梯等可以形成很强的透视感，国内几乎所有的大型高铁站都是适合建筑摄影的地点。

如果遇到旁边有列车经过，也能拍出具有对比感的照片。

如果想要在车站拍摄一定要注意安全，在合理的位置进行拍摄，并且切记不要开闪光灯。

（2）车内

想要在列车拍出好看的照片，最好要有一个靠窗的位置。

将手机、相机镜头靠近车窗可以避免玻璃的反射，如果车外有好看的景色，就可以直接记录下来。

车窗是天然的框架，在拍摄时也可以将车窗纳入到画面内，选好合适的距离就能搭配窗外景色拍出好看的旅途大片；

如果是结伴出游，在车上搭配窗外景色拍摄一组旅途氛围感人像也是不错的选择。

没有选到靠窗的位置，或者在座位上拍摄不方便，有没有关系，我们可以去车厢连接处或者去餐车看一下，车厢连接处即车门是非常好的拍摄位置。

我们可以自由掌控拍摄距离，同时，还不会被打扰。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。