如何拍摄中焦星空人像？Z8 样图幕后揭秘

大家好，我是影叶。

5 月我为尼康 Z8 拍摄了官方样图，在这次拍摄中，我拍到了自己最满意的一张星空人像，也是第一次用中焦拍摄星空人像，登上了尼康官方头条，这次教程我将拍摄的想法和技术分享给大家。

Z8 + 85mm f1.2

iso1250 8 秒 f1.2

中焦星空人像有 3 个难题

1、中焦拍星空容易拖轨，加速快门又会导致感光度过高。

2、暗光人像补光和画质问题。

3、中焦无法让地景和星星同时清晰，所以需要景深合成。

首先说问题一、中焦拖轨怎么解决

其实对拍摄起到最大影响的，是 85mm f1.2。虽然其他的镜头和机身画质也不错，但无法代替 1.2 的超大光圈在暗光下的作用。

因为中焦可以拍到广角无法达到的局部，这个银心局部给人更大的视角冲击和代入感。但是，焦段越长、星星越容易拖轨，所以快门速度必须在几秒之内，这样缩短曝光时间，会需要感光度大幅度提高。

所以如果想避免感光度提高带来的画质问题，就需要用 1.2 的超大光圈，在快门速度几秒的时候，感光度也能控制在 2000 左右。（当然，用赤道仪也可以，但是操作会更复杂，这次我没带赤道仪）

然后说问题二、人像补光方式

补光问题，要先从服装道具的选择说起，服装是吊带白裙子，故意让人物露出来一部分肩膀和手臂的皮肤，如果是长袖衣服，会拍成一片白，缺乏层次。但是露出皮肤的话，对肤色的把控也是难题。

之前有人问我为什么晚上戴帽子，就是为了让头部和夜空区分开，如果是黑色的头发，那容易和夜空混到一起。

至于补光方式，我依然把主光源融入到画面之中，让人物和光源产生联系。

在人像和光源的部分，我是用了曝光合成的，因为在纯黑的环境下，电子马灯会过亮，所以相同构图，对马灯正常曝光一张，再对人物正常曝光一张。

但是在拍摄人物曝光正常的那一张时，我还用了辅助光源，因为一个马灯会让人物身上有很明显的阴影区，肤色偏色也比较严重，所以我用头灯调整到最低亮度，扫过人物，曝光一共 8 秒，头灯来回扫 4 秒，给肤色补一些均匀的冷光。

最后说问题三、景深合成

因为中焦拍摄，前景会离自己较近，星星无法同时对焦清晰，所以需要景深合成。在拍摄人物时，其实已经完成了对人物的拍摄，所以下面只需要再对星空对焦，拍一张星空即可。

后期合成时，会有一点难点，就是马灯发光的光晕，是很难靠抠图合成的，所以我只把马灯灯轮廓抠出来，光晕要进行后期制作，也就是 ctrl shift N 新建空白图层，然后吸取灯光颜色，适当涂抹。

还有一点技巧就是人物姿势，在拍摄人物时，虽然补光了，但还是尽量延长曝光时间，让感光度更低，所以我们要找一个模特方便长时间保持住的姿势，于是我让模特坐下，并且不是手提马灯，而是把灯放地上，这样人物可以保持 8 到 10 秒不动。如果是手提马灯，那肯定会有细微的晃动。

中焦人像的技巧就分享这么多，大家有其他问题可以评论区留言给我。下面再简单分享两个星空作品。

Z8+14-24 f2.8

iso2000 30 秒 f2.8

在星轨定时间隔拍摄的时候，偶然拍到的星链，星链是马斯克发射的卫星。当时突然看到屏幕里有一道亮光，本以为是流星，但经验告诉我这不太正常，我发现过于明亮，而且偏蓝色，就抬头观察天空，发现一串亮点正在高速移动，大约持续了 50 秒。

Z8+85 1.2

iso2000 3 秒 f1.2

这是银心之中的 M8 礁湖星云，当时在用 85 1.2 镜头拍摄银心局部，让我没想到的是，没用赤道仪，居然拍到了星云，这个只能归功于 1.2 光圈的画质和高像素下的裁切效果。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶

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