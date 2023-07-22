英特尔酷睿 14 代桌面处理器非 K 型号曝光：i7 增加 4 个小核

IT之家 7 月 22 日消息，爆料人“chi11eddog”今日曝光了英特尔即将推出的酷睿 14 代桌面处理器非 K（65W）型号，该系列处理器架构不变，即 13代酷睿的小升级版。

如上图所示，i5-14400（F）、i5-14500、i5-14600 以及 i9-14900（F）核心数量和 L3 缓存都与 13代酷睿型号相同。i7-14700（F） 增加了四个小核，达到了 8 大核 + 12 小核，L3 缓存也增加了 3MB。

该爆料人表示，酷睿 14 代处理器的价格可能与 13代相同。

据IT之家日前报道，benchlife 现曝光酷睿 14 代处理器 K 系列的参数信息，同样是 i7 型号增加了四个小核心。

i9-14900K：8 大核 + 16 小核，3.2-6GHz

i7-14700K：8 大核 + 12 小核，3.4-5.6GHz

i5-14600K：6 大核 + 8 小核，3.5-5.3GHz

酷睿 14 代处理器 K 系列预计将在今年 10 月中旬推出，非 K（65W）型号可能会在明年初的 CES 上推出。

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