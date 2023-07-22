日本航天公司 Interstella 计划使用牛粪提取的甲烷作为火箭燃料

IT之家 7 月 22 日消息，日本航天公司 Interstella Technologies 近日宣布，将使用由牛粪制造的液体生物甲烷（LBM）作为下一代火箭“ZERO”的燃料。从事工业用气业务的 Air Water 北海道公司将向 Interstella 供应从牛粪中提取的 LBM。

▲ 图源 Interstella 官网

Air Water 北海道公司一直致力于在北海道当地建立回收供应链，将牲畜粪便产生的沼气加工成 LBM 供当地消费，LBM 是液化天然气（LNG）的替代燃料。Air Water 北海道公司在去年 10 月建立了日本第一家 LBM 制造工厂，并正在进行向食品工厂、LNG 卡车、船舶等供应燃料的示范性实验。

▲ 图源 Interstella 官网

Interstella 计划今年秋天在其位于北海道的太空港使用 LBM 进行发动机燃烧室的单元测试，这种 LBM 的纯度高达 99%，相当于已用于火箭燃料的常规高纯度甲烷，而且在采购上也十分方便。

IT之家从 Interstella 官方公告获悉，该公司认为 LBM 燃料的使用也有助于碳中和。甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体，减少牛群产生的甲烷排放已成为全球变暖领域的一个重要议题。此外，牲畜排泄物造成的臭味和水污染也已经成为相关地区的社会问题。

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