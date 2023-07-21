丰田、三菱宣布与日本航天机构共同开发月球车，将引入燃料电池汽车技术

IT之家 7 月 21 日消息，据彭博社报道，丰田汽车和三菱重工今日宣布，正与日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）合作开发月球车。

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美国国家航空航天局（NASA）目前正在主导“阿尔忒弥斯探月计划”，目标是在 2025 年前后实现载人登月，并在之后建立一个月球基地，日本也将参与其中。

三菱重工目前正在开发的无人月球车是为 JAXA 与印度空间研究组织共同推进的 LUPEX 探索项目开发，该项目旨在调查月球南极的含水量和水质，JAXA 计划在 2024 年后发射该月球车。

另一方面，2019 年，丰田与 JAXA 签署合作协议，探索在国际航天任务方面进行合作的可能性。作为该协议的一部分，丰田正在研发使用燃料电池汽车（FCV）技术的载人月球车 Luna Cruiser。

丰田最初计划使用普通的燃料电池技术，但现在正在考虑为月球车配备结合水电解技术的再生燃料电池（RFC），如果实现的话，将有可能利用白天太阳能电池生产的电力在水电解槽中产生氢气，并在夜间使用氢气来运行燃料电池。

IT之家此前报道，丰田汽车计划到 2030 年销售 20 万辆氢动力燃料电池汽车。

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