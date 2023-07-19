马斯克新传记上架亚马逊网站，作者评价其“毫无同情心且冲动”

IT之家 7 月 19 日消息，近日，由美国作家、记者 Walter Isaacson 撰写的马斯克最新传记已开始在亚马逊网站接受预订。而值得一提的是，这也是“迄今为止唯一一本由马斯克参与的传记”。马斯克曾表示，Walter Isaacson 已经跟随他好几天了，为这本书收集材料。

这本传记目前处于预售状态，将于 9 月 12 日正式发行，各版本售价如下：

Kindle 版：16.99 美元（ IT之家备注：当前约 122 元人民币 ）

有声书：28.94 美元（ 当前约 208 元人民币 ）

精装版：28 美元（ 当前约 201 元人民币 ）

音频 CD：54.99 美元（当前约 395 元人民币）

至于本书作者，他最出名的事迹，可能是撰写苹果创始人史蒂夫・乔布斯的传记。不过，他也写过很多其他人的传记，包括列奥纳多・达・芬奇、本杰明・富兰克林和阿尔伯特・爱因斯坦的传记。

而这名跟踪采访马斯克三年时间的作者，在本周一的一档电视节目中发表了他对马斯克的最新看法。“我对他作为工程师的身份印象更深刻。我认为他没有一点同情心和情感。”他还表示，这位全球首富有时候甚至会进入他所说的“破坏性的恶魔模式”。

Walter Isaacson 认为，马斯克的许多错误造就了他。他是一个“充满动力”的人，而不仅仅是为了钱。此外，“他很冲动，会把脑子里想的东西发到推特上去”，但他也觉得，如果没有“恶魔模式”和驱动力，就不会有现在的马斯克。

IT之家此前报道，早在 2016 年，彭博社专栏作家阿什利・万斯（Ashlee Vance）就给马斯克写了一本《硅谷钢铁侠》。而他对马斯克的评价是“他对人际关系没有太多同情心，但他对人类很有同情心，我感觉到他的情绪与普通人完全不同。 ”

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。