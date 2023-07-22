鸿海指责电动汽车制造商 Lordstown 怀着“恶意”申请破产，敦促美国法院驳回重组请求

IT之家 7 月 22 日消息，据彭博社报道，鸿海集团已促请美国法院驳回电动汽车制造商 Lordstown Motors 的破产申请案，指称这个昔日的商业伙伴怀着“恶意”申请进入破产程序，却毫无重组成功的希望。

▲ 图源：Lordstown Motors 官网

鸿海 7 月 20 日向美国破产法院表示，Lordstown 上月依据美国破产法第 11 章申请破产重组一案，应该予以驳回，或改为依据破产法第 7 章进行破产清算。

IT之家此前报道，总部位于美国俄亥俄州的 Lordstown 在 6 月下旬申请破产，并且把陷入困境大致归咎于鸿海未信守电动车生产协议和财务承诺，因而在申请破产的同时，也控告鸿海违约。

鸿海 20 日则向法院表示，Lordstown 等到准备好起诉才申请破产重组，其心昭然若揭。鸿海指出，Lordstown 当时已面临可能遭到股东控告和专利侵权诉讼的窘境，且已确定“基本上已无法借生产、销售唯一产品获利，因此必须结束运营”。

鸿海还强调，Lordstown 借破产重组继续运营的可能性渺茫，因为该公司自我兜售了将近两年仍未能找到愿意收购的买主。

Lordstown 在 2020 年通过与一家特殊目的收购公司（SPAC）合并借壳上市，并表示不久后电动皮卡年产量将达到数万辆。然而截至申请破产重组前，Lordstown 总共只生产了 65 辆汽车。

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