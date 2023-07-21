6 月国内电动汽车换电站报告：蔚来占比 68%，前三为北京、广东和浙江

IT之家 7 月 21 日消息，根据 cnevpost 汇总的相关数据，在中国蔚来汽车、奥动新能源以及伯坦科技三家旗下的换电站数量最多，其中蔚来面向普通消费者，而后两家主要面向出租车市场。

根据行业组织中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）的数据，截至 6 月底，蔚来在中国拥有 1543 个换电站，占总数的 68%。

奥动新能源和伯坦科技分别拥有 615 个和 108 个电池交换站，份额分别为 27% 和 5%。

值得注意的是，EVCIPA 电池更换站数据不包括为重型卡车提供电池更换服务的换电站数据。

IT之家援引 cnevpost 监测数据，截至 7 月 21 日，蔚来在中国拥有 1566 个电池交换站，其中 429 个位于高速公路沿线。

飞凡 7 月 17 日表示，计划在今年年底前增加 50 多个电池更换站，但目前在上海只有 3 个。

中国汽车巨头吉利在 2021 年 9 月表示，预计到 2025 年，其电池交换运营部门 E-Energee 将在全球运营 5000 个电池交换站。

从不同地区的换电站数量来看，北京、广东和浙江最多，截至 6 月底分别为 296 家、281 家和 271 家；江苏、上海和吉林分别以 224、152 和 124 名的数量排在第四至第六位。

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