鸿海宣布与亚德诺半导体合作，共同开发车用数字座舱平台

IT之家 7 月 20 日消息，鸿海集团今日与美国亚德诺半导体（ADI）签署合作协议，双方将在车用领域建立合作关系，共同打造新一代车辆数字座舱平台和高效能电池管理系统。

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亚德诺董事长兼 CEO Vincent Roche 表示：“全球汽车产业正持续在半导体层面实现数字化和差异化，以提供更个性化、更沉浸和永续的驾乘体验。ADI 很高兴能与鸿海合作，共同创建更智能的出行生态系统（mobility ecosystem），并加速产业所需的突破性创新。凭借双方的合作，我们的目标是加速汽车产业转型，迈向更美好的未来。”

鸿海集团董事长刘扬伟表示：“鸿海积极携手国际伙伴打造产业生态链，为电动车技术的发展及智慧交通创造更高价值。我们很高兴能结合 ADI 在车用电子技术领域的优异性能，透过双方合作发挥综合效应，提供满足客户需求的最佳解决方案，共同抓住潜在的商业机会。”

IT之家从官方获悉，ADI 的汽车电气化产品组合 ADI Recharge 包含了针对 BMS、电力传动和电源管理的系统级解决方案，能为电动汽车带来更智能、更高效、更长续航里程的驾乘体验。在结合鸿海的电子设计、系统层级整合力和制造能力后，双方将提供车用平台更具扩展性的潜力，创造更愉悦和人性化的座舱体验。

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