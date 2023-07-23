世嘉生活模拟游戏《符文工厂 3 豪华版》公布 PC 版最新宣传片，9 月 6 日发售

IT之家 7 月 23 日消息，世嘉 RPG 和生活模拟游戏《符文工厂 3 豪华版》公布 PC 版最新宣传片，展示主角与不同伙伴的互动。该作将于 9 月 6 日发售，目前已上架 Steam，支持简体中文。

在游戏中，玩家将扮演拥有一半人类血统、一半摩可摩可血统的主角麦斯，承担起弥合人类与怪兽之间的源远分歧的重任。

主角是个失去记忆的青年，拥有可以变身为魔物的不可思议的力量，可使用剑、盾、锤子等各种武器和魔法与魔物战斗。在冒险之外，主角也可以与镇上居民交流、干农活、钓鱼等。

《符文工厂 3 豪华版》新增多项玩法特色，包括“新婚模式”：与游戏中 11 位符合条件的单身女郎结婚即可解锁各自独立的冒险之旅；更有“地狱”难度等级。

值得一提的是，《符文工厂 3 豪华版》已于 3 月 30 日在任天堂 Switch 平台发售，同步推出限定版，内容包括游戏本体，使用岩崎美奈子全新绘制插图的特制包装盒、全明星角色剧情 CD、绝对私人 CD、亚克力立牌以及全员泳装 DLC 下载码，309 港币（IT之家注：当前约 284 元人民币）。

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