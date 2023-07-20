世嘉旗下多款游戏大作将亮相今晚 B 站高能电玩节

IT之家 7 月 20 日消息，哔哩哔哩“高能电玩节 2023 前瞻会”将于今天 19:00 开启，世嘉官方日前宣布届时旗下众多大作将参加此次直播。

▲ 图源 BiliBili

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IT之家经过查询得知，这是哔哩哔哩在 2023 年举办的第二场“高能电玩节”，该电玩节将于今天 19：00 开始，除了世嘉外，期间也将有 ATLUS、Cygames、育碧、KT、Curve Games 等游戏厂商将会参展，为广大玩家带来又一场游戏盛宴。

官方表示，此次活动“旨在大力助推优质独立游戏、鼓励开发者，同时通过众多知名 UP 主演示互动，呈现更加多元有趣的直播内容”。

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