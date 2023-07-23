二次元 FPS 游戏《卡拉彼丘》8 月 3 日上线 PC 不删档

IT之家 7 月 23 日消息，二次元战术射击竞技游戏《卡拉彼丘》将于 8 月 3 日上线 PC 不删档，实机 PV「作战影像」发布。

IT之家从官方了解到，《卡拉彼丘》由 Day1 工作室开发，玩家可以在 2D 与 3D 形态之间自由转换，通过“弦化”化身纸片人，在回避敌人子弹的同时为自己带来周转空间。

值得一提的是，《卡拉彼丘》于 7 月 18 日结束了“超弦测试”，在测试中开发团队进行【团队乱斗】与【芯核争夺】两个玩法尝试，目前项目组为【芯核争夺】的玩法规则制定了优化方案，预期将会以提升第二阶段的对抗乐趣性出发，平衡“异能弦者”与“芯核捕手”双方的实力。

超弦测试中总计开放了 12 名可选角色，在上次测试的基础上追加了两名新角色，分别是来自欧泊的研究员「伊薇特」和来自剪刀手的现役偶像「香奈美」。

测试出现了部分使用外挂、鼠标宏等违规的游戏行为，项目组与腾讯游戏安全（ACE）展开深度合作，在测试期间上线了多种对抗手段，除了账号封禁 10 年的处罚外，还会扣除账号的腾讯信用分，产生额外的处罚和账号限制。

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