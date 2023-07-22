OPPO K11 手机确认支持“红外遥控”功能，参数汇总信息曝光

IT之家 7 月 22 日消息，OPPO K11 手机将于 7 月 25 日正式发布，OPPO 今日继续对这款新机进行预热。

据官方介绍，OPPO K11 搭载“红外遥控”功能，支持国内外数千个家电品牌的设备遥控，不论是电视、空调，还是投影仪、风扇，均支持手机遥控。

另据微博用户 @数码闲聊站爆料，OPPO K11 将搭载 6.7 英寸 120Hz 刷新率 OLED 直屏，分辨率为 2412×1080，支持 2160Hz PWM 高频调光。

硬件方面，OPPO K11 将搭载高通骁龙 782G 处理器、12GB 内存和 512GB 存储，前置 1600 万像素摄像头，后置 5000 万像素 IMX890 主摄（支持 OIS 光学防抖）+800 万像素 + 200 万像素摄像头。

此外，OPPO K11 电池容量为 5000mAh，支持 100W 快充，并采用 0809 X 轴马达和短焦光学指纹，支持 NFC 和红外，厚度为 8.23mm，重量为 184g。

IT之家此前报道，OPPO K11 手机发布会将于 7 月 25 日 14：30 举行。

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