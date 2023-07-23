AMD 锐龙 R5 7500F 处理器上架京东商城，首发价 1239 元

IT之家 7 月 23 日消息，AMD Ryzen 5 7500F 现已上架京东商城，类似于屏蔽核显的 R5 7600，首发价确认 1239 元，标配幽灵 Wraith Stealth 散热器，但似乎还没有正式开售或预售。

据介绍，锐龙 5 7500F 处理器是 AMD 专为游戏玩家打造的全大核高性能处理器，国内流行的 3A 大作和热门网游样样精通（IT之家注：该处理器需搭配独显使用）。

该处理器采用 5nm 制程（IOD Die 是 6nm 工艺），基于 AM5 平台，功耗仅 65W，核心面积为 192mm2，共有 99 亿晶体管，拥有 6 核 12 线程、3.7~5GHz 频率、6 MB L2 缓存和 32 MB L3 缓存，商品页面显示最高支持 DDR5 5200。

从之前的曝光的 Geekbench 跑分来看，锐龙 5 7500F 采用单 CCD 设计，搭配 A620 依然可以在多线程性能方面领先于 R5 7600X，且在单线程方面成绩相当，游戏性能比肩 i5-13600K，可以说是性价比极高。

有一点与之前的爆料不同，这款处理器并不是中国特供产品，后续也将会陆续面向全球市场推出，包括 DIY 零售、OEM 整机以及 ESI 市场。

相比锐龙 5 7600，这颗处理器除了没有核显以及频率低了 0.1GHz 之外，几乎没有其他任何区别。

如上图所示，一般 AMD 锐龙 7000 系列芯片会集成 2CU 的核显，但这里的 R5 7500F 就像英特尔的 F 后缀处理器一样没有任何核显。

当然，即使没有核显部分也不会有太大的影响，毕竟这一部分占比很小，只有 2 个 CU、4 个 ACE 和 1 个 HWS。

因此，我们推测 AMD 只会在其低端芯片中使用这种有缺陷的 I / O Die，R7 和 R9 系列大概率是看不到 F 后缀的型号。

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