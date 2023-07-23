AMD 提交 Linux 内核更新 CPU 微码补丁规模上限，未来补丁可达 32KB

IT之家 7 月 23 日消息，根据之前的爆料，AMD 计划在 2024 年推出全新的 Zen 5 架构 CPU，预计相关产品最快会在 2024 年上半年发布，大家接下来可能会看到更多相关爆料的出现。

AMD 现已向 Linux 内核提交提升 CPU 微码补丁规模上限的更新。也就是说，未来 Zen 5 系列处理器可能具有 32KB 微码，相比现有处理器增加近两倍（IT之家注，现有大小 12KB，即 Linux 内核 4096 字节的三倍）。

这意味着 AMD 可能在即将推出的 Zen 5 架构及其后续产品上将支持更为复杂的指令，或者为发布后添加新功能留下空间，又或者想以更为彻底的方式更新微码设计。

值得一提的是，AMD 在一份声明中表示，未来处理器的微码将超过目前三个 4K 页面的限制。AMD 认为现在 “大幅增加可以避免未来规模增加”。

当然，Zen 5 架构处理器的微码不一定是 Zen 4 架构处理器的 2.6 倍或以上，但事实上确实是变大了，至少为 AMD 未来的扩展方案留出了足够的空间。

CPU 微码是定义其如何运行的基础代码，很大程度上是处理器如何执行每个机器码指令的操作指南：将高级机器码指令分解为处理器可以执行的、更为简单的硬件级指令。

处理器的微码通常可以更新，让开发人员能够在产品部署后修复错误或安全漏洞。一般来说，指令集越复杂，微码也就越复杂。因此，如果 AMD 要在其基于 Zen 5 的产品及其后续产品中实现复杂的新指令集扩展，就需要先一步扩展其微码大小。

此外，增加 CPU 微码大小的另一个原因是，AMD 可能会添加新的特性或功能（指令、优化、硬件错误修复、安全增强等），这样就可以在无需重新设计整个 CPU 的情况下实现这一点。

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