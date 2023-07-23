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特斯拉在马来西亚销售电动汽车：首批车型 Model 3 / Y，后者订单 4 天超万辆

2023/7/23 10:05:59 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 23 日消息，据 teslarati 报道，特斯拉已经在马来西亚销售电动汽车，首批车型为 Model 3 和 Model Y。

据了解，特斯拉向马来西亚进口纯电动汽车（BEV）的申请在 2 月初已获得国际贸易和工业部（MITI）的批准，开始为马来西亚汽车销售做准备。同时，特斯拉准备建立几个新的运营分支机构，包括总部、服务中心和超级充电网络。

特斯拉在马来西亚推出 Model Y 后（ Model 3 将于 9 月底预订），四天就获得了 1 万辆订单。Model Y 的预订价格为 19.9 万林吉特（IT之家备注：当前约 31.4 万元人民币）起。

  • 定金 1000 林吉特（当前约 1580 元人民币）（不可退）

  • 后轮驱动版 19.9 万林吉特（当前约 31.4 万元人民币）

  • 长续航版 24.6 万林吉特（当前约 38.9 万元人民币）

  • 高性能版 28.8 万林吉特（当前约 45.5 万元人民币）

马斯克在电话会议上透露，特斯拉将在马来西亚建设办公室、门店、服务中心、超充网络，马来西亚总部位于雪兰莪。

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关键词：Model 3特斯拉马来西亚

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