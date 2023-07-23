特斯拉在马来西亚销售电动汽车：首批车型 Model 3 / Y，后者订单 4 天超万辆

IT之家 7 月 23 日消息，据 teslarati 报道，特斯拉已经在马来西亚销售电动汽车，首批车型为 Model 3 和 Model Y。

据了解，特斯拉向马来西亚进口纯电动汽车（BEV）的申请在 2 月初已获得国际贸易和工业部（MITI）的批准，开始为马来西亚汽车销售做准备。同时，特斯拉准备建立几个新的运营分支机构，包括总部、服务中心和超级充电网络。

特斯拉在马来西亚推出 Model Y 后（ Model 3 将于 9 月底预订），四天就获得了 1 万辆订单。Model Y 的预订价格为 19.9 万林吉特（IT之家备注：当前约 31.4 万元人民币）起。

定金 1000 林吉特（当前约 1580 元人民币）（不可退）

后轮驱动版 19.9 万林吉特（当前约 31.4 万元人民币）

长续航版 24.6 万林吉特（当前约 38.9 万元人民币）

高性能版 28.8 万林吉特（当前约 45.5 万元人民币）

马斯克在电话会议上透露，特斯拉将在马来西亚建设办公室、门店、服务中心、超充网络，马来西亚总部位于雪兰莪。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。