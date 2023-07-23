特斯拉，可以用太阳能充电了

需要有一个特斯拉全家桶

作者｜楚门 曹婷婷

特斯拉在海外刚刚更新了一个重磅功能：

利用太阳能为车辆充电。

美国新能源汽车媒体 Electrek 报道称，特斯拉已在美国和加拿大，正式推出了这项服务。

来源：特斯拉

特斯拉车主只需在特斯拉应用程序中进行设置，就可以使用太阳能系统产生的多余太阳能，为自己的特斯拉汽车进行充电。

一直将太阳能称为未来清洁能源的马斯克，这次终于付诸行动，将太阳能转化成了动能。

不过用这项功能有个条件，那就是家里得安一个特斯拉能量墙（Powerwall）。

01 、Charge On Solar

众所周知，太阳能、风能和水能等可再生能源正在迅速发展，甚至开始产生过剩能源，那如何把这些能源利用起来？

特斯拉提供了一个解决方案，就是利用 Powerwall，让特斯拉车主用多余的太阳能为他们的汽车充电，即“Charge On Solar”。

来源：特斯拉

今年 3 月，特斯拉的 App 在更新中，就首次提到了这一功能，只不过在当时的版本中还叫“Drive on Sunshine”——“阳光下驾驶”，听起来还挺有诗意。对于拥有 Powerwall 的特斯拉车主来说，该功能将利用他们产生的多余的太阳能，来为车辆充电。

现在特斯拉已经正式在美国和加拿大推出了这一功能，所有拥有 Powerwall 和特斯拉车辆的用户都可以使用。

虽然如此，但依然有很多限制，首先就是该功能仅适用于特斯拉 Powerwall，使用第三方储存太阳能的用户目前是无法使用的。

此外，如果特斯拉车主想要体验这项新功能，还需要同时满足以下软硬件条件：

来源：Electrek

首先当然是要拥有一辆特斯拉，并将车机系统升级到 2023.26 及更高版本，特斯拉 Powerwall 则需要升级到 23.12.10 及更高版本，并且还需要将特斯拉 App 升级到 4.22.5 版本协调两者工作。

升级完成之后，车主打开特斯拉 APP，就可以点击启用“Charge On Solar”功能，并可以根据自己的需求设定费用限制和首选费用位置等。

当切换到太阳能充电时，车辆将实时监控充电情况，并根据需要每 10 秒调整一次充电功率，用户还可以安排使用太阳能充电的时间。

来源：特斯拉

除此之外，特斯拉还提到了一些充电限制：

如果车辆当前电量低于太阳滑块的标志时，车辆将使用太阳能和电网充电。

不过，当车辆的电量超过太阳滑块标志时，车辆就会自动切换到仅使用多余的太阳能充电，直到达到车主的充电限制。

而太阳能和家庭负荷是可变的，因此如果想更快地充电，只需将充电下限提高到所需范围即可。

来源：特斯拉

值得一提的是，这个功能还可以主动调度，如果用户在使用时，知道能源消耗将在特定时间增加，该功能就可以在这个时间后停止太阳能充电。通过 Charge On Solar，可以明显降低车主的电费支出。

02 、大型充电宝 ——Powerwall

Powerwall 是马斯克非常看重的特斯拉能源体系，承载着特斯拉“分散式全球电力公司”的愿景，马斯克曾经表示，特斯拉的能源生产和存储部门，未来可能会发展得比汽车业务更好。

2015 年，特斯拉发布了第一代 Powerwall ，这是一款家庭储能电池。

Powerwall 通过太阳能电池板产生的电力充电，或通过公共电网在低谷电价时段充电，然后傍晚用电高峰时为家庭供电。公共电网停电时，它可以作为备用电源继续供电，Powerwall 能够不依赖公共电网独立运行，在紧急情况下为普通家庭提供电力保障。

来源：特斯拉

所以说，Powerwall 更像是一个大型的“充电宝”，第一代 Powerwall ，容量仅为 6.4kWh，时隔一年之后，第二代 Powerwall 存储容量增加到了 13.5kWh，并集成了电池逆变器。

2021 年，Powerwall+（plus）发布，容量仍然为 13.5kWh，Powerwall+ 集成了储能电池、电池逆变器和光伏逆变器，是 DC-coupled 类型户储产品，新建太阳能系统的家庭更加适用。

Powerwall 的运作过程，可分为三种模式。

第一种是 Self-powered 模式即太阳能自用模式，也就是说，白天将多余的光伏发电储存起来，晚上开始使用，可节省电费支出。

第二种是 Backup 模式即备电模式，主要是在停电时为家庭提供备用的电力。

第三种是 Time-based 模式即分时电价模式，Powerwall 可以和电力公司进行分时电价，在电费高峰时可放电给家庭使用。

用户可以使用 Tesla App 来设置这三种运行模式，来调节电池运行的 SOC 水平。

去年年底，特斯拉推出了“Tesla Electric”功能，这让 Powerwall 相当于一个小型发电站，公共电网用电紧张时，可以输送电量赚钱。

来源：特斯拉

据外媒报道，通过 Tesla Electric 这项功能，有的用户一天的收益高达 150 美元。这种全新的商业模式，已经正式向传统电网公司、发电公司发起挑战。

所以某种意义上，特斯拉也是一家能源零售商。

至于价格，在今年 3 月份，特斯拉宣布，美国市场上的用户可以单独购买 Powerwall ，起价为 9200 美元，包括 8000 美元的 Powerwall、1000 美元的网关 Wifi 设备和 200 美元的配件费。

但特斯拉会优先交付整套太阳能系统的订单。另外，用户可以不从特斯拉购买 Powerwall Direct 服务，可从特斯拉授权的安装商购买，价格在 15000 美元至 18000 美元之间，在购买过程中还可申请 30% 的联邦太阳能税收抵免。

若是在 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 10 月 31 日期间安装和注册 Powerwall 的客户，每个 Powerwall 将获得 500 美元的回扣。迄今为止，特斯拉已安装超过 500000 个 Powerwall。

03、国内目前还不能使用

截止目前，特斯拉中国官网虽然有提供关于 Powerwall 的介绍，但并不能直接下单，也没有开设专门的购买店铺。

来源：特斯拉

虽然个人和家庭无法购买，但国内已经有特斯拉的超充站接入了 Powerwall 。比如位于拉萨的特斯拉 V3 充电站，就是将阳光转化成了电能，通过 Powerwall 储能设备储存能量，每天可以自发电 200 度，使用储存能量给车辆充电，有效提高能源使用效率。

今年 4 月，有消息称，特斯拉正准备推出旗下的第三代家用电池组 Powerwall 3。在 Powerwall 更新换代的同时，家庭储能也迎来大规模增长，EVTank 数据显示，2022 年全球户用储能新增装机规模达 15.6GWh，同比增长 136.4%。

来源：特斯拉

其中，欧洲更是户储市场的绝对主场，根据欧洲光伏协会数据，2022 年，欧洲户储增速为 71%，新增装机 3.9GWh，累计装机 9.3GWh。德国、意大利、英国、奥地利位列前四大市场。

与欧洲和美国家庭储能发展火热相比，目前我国的储能市场还是以企业为主，截至 22 年 3 季度我国储能累计装机 50.3GW，同比增加 36%，对比来看，家庭储能行业还是处于刚起步阶段。

不过在受到停电和阶梯电价的影响之后，家庭储能已经得到重视。在前不久的国际数字能源展会上，涌现出不少户用型能源储存企业，对国内市场而言，分布式光伏和光伏储能系统也开始集中爆发。

来源：特斯拉

而且特斯拉在上海的第二家储能工厂也即将开工，这座工厂主要规划生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），不同于 Powerwall 面向个人家庭用户，Megapack 主要面向企业。

如今 Megapack 都来了，Powerwall 还会远吗？

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：楚门 曹婷婷

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