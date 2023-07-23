拍摄时把握好这几个要点，极简照片会更出色

极简摄影是一种很吸引人的摄影风格，简单的线条、图案就能组合成一幅简洁又具有美感的照片。

而很多人总是感觉找不到合适的主题，或者拍摄的照片差点感觉。

在拍摄极简风格照片时，如果我们多关注一下这几个元素，照片会更有吸引力：

1. 质感纹理

极简风格摄影画面内元素相对较少，因此我们更需要对拍摄的场景、主体进行“精挑细选”，很多人感觉自己拍摄的极简风格“差点意思”，可能就是画面内元素表现力不够。

而拍摄主体的质感纹理就是能增强整体表现力的重要元素，由于极简风格通常需要表现意境，需要一定的留白和想象空间，所以在立体感方面可能会不够突出，而如果主体有一定的质感纹理，或者是线条比较吸引人，就能弥补这一缺点。

纹理能增强画面的质感

因此我们在拍摄时可以选取本身具有纹理、线条感比较明显的元素进行拍摄；

也可以多换几个角度拍摄，突出主体的表现力；

线条感和明暗对比能够丰富画面内容，凸显画面立体感

拍摄时注意时间和光线角度，有明暗对比的场景更适合塑造质感。

2. 色彩

（1）黑白

黑白无疑是极简摄影的最佳搭档之一，黑白灰简洁大方的组合与极简摄影十分合拍，同时也适合塑造光影和纹理。

在光影对比强烈、色彩杂乱的场景中，我们可以尝试用黑白来记录极简，或者后期使用黑白来突出简洁的特征。

（2）撞色

撞色也就是对比色搭配，在色轮中相距较远的两种色彩都可以看做是对比色，如橙色和紫色、红色和蓝色等，互补色也是撞色的一种。

在极简摄影中，撞色也有很大的发挥空间，由于画面中元素比较少，更能凸显出色彩的特点，也能产生更强的视觉冲击力和吸引力，不过需要注意控制色彩数量，太多的色彩反而会显得杂乱，失去极简的特点。

（3）相邻色

相邻色也很适合极简风格，由于色彩相近，因此互相之间并不会产生强烈的对比感，反而能强化出极简的感觉，并且相邻色还能构建出色彩的过渡和层次感。

3. 构图

（1）负空间

负空间就是照片中的留白，如作为背景的天空，拍人像时纯色的背景墙体等，都可以看做是负空间。

负空间在极简摄影中的作用也很明显，它可以塑造简洁的感觉，特别是面积比较大的负空间，更能强化这一特征；

另外，负空间还可以为照片提供“呼吸感”，极简风格往往更需要充足的空间来表现自身特征，如果照片中的元素被安排的满满当当，极简的感觉会消失很多。

（2）照片的平衡

平衡在极简风格中也很重要，这也是为什么很多极简风格照片会选择对称构图，我们用两张照片来对比看一下：

裁剪后照片出现了不平衡的感觉，左侧建筑显得突兀，而右侧的建筑也显得歪斜

第二张为修改后的照片，对称感被破坏，我们能明显地感受到有些别扭，美感消失了大半。

当然，这并不意味着我们在拍摄时一定要选用对称构图，而是要注意照片整体的平衡感，特别是照片最基本的“横平竖直”、周围有无影响平衡感的杂乱元素等，这些细节性问题，有时候就是直接影响照片观感的关键。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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