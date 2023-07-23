印度 Jio Book 2023 款笔记本 7 月 31 日发布

IT之家 7 月 23 日消息，印度电信运营商 Jio Book 2023 款笔记本将于 7 月 31 日在亚马逊发布，目前暂未公布售价，作为参考，2022 款 Jio Book 为 15799 卢比（IT之家备注：当前约 1384 元人民币）。

据了解，Jio Book 2023 款专为所有年龄段、生产力、娱乐和游戏而设计，提供 4G、Wi-Fi 连接，将在 JioOS 上运行。

该笔记本将搭载八核芯片组，可处理高清视频、多任务运行以及使用高级学习软件，官方称续航一整天；正面配备一个摄像头，可用于视频通话。新款笔记本的重量为 990g，比 2022 款轻了 200 克。

官方暂未透露更多消息，作为对比，2022 款 Jio Book 搭载高通骁龙 665 处理器，配备 2GB RAM、32GB eMMC 存储，可通过 microSD 卡扩展至 128GB。

2022 款 Jio Book 配备 11.6 英寸 1366 x 768 的 TN 屏，内置 Jio SIM 卡，支持 4G、Wi-Fi 和蓝牙 5.0；配备了 5000mAh 电池，续航约为 8 小时，提供 3.5 毫米耳机孔、HDMI 和 USB-A 2.0 接口，还有一个 2MP 摄像头和立体声扬声器。

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