山西高速公路运营服务区实现充电设施全覆盖

IT之家 7 月 23 日消息，据山西省人民政府新闻办公室官微，近日，山西省交通运输厅传来消息，今年以来山西加快健全完善公路沿线充电基础设施，全省 131 对运营服务区充电桩已全部建成，共有 644 个充电桩、1180 个充电枪位，实现全省高速公路运营服务区充电设施全覆盖。

截至 2022 年底，山西全省共建成 609 个充电桩，1110 个充电枪位。今年以来，又在繁峙、高壁、静乐等 11 对服务区加密建设 35 个充电桩，70 个充电枪位。

IT之家注意到，近日山西省政府办公厅印发《山西省电动汽车充（换）电基础设施建设“十四五”规划》，明确到 2025 年底，全省公共充电桩数量达到 13 万台左右，桩车比不低于 1:8，力争达到 1:6，能够满足 80 万辆电动汽车充电需求。其中，2023 年，重点围绕环京津冀“首都经济圈”“一群两区三圈”及重点景区等车流量大的 76 对高速公路服务区再加密新建 310 台充电桩，实现全省高速公路运营服务区充电桩高水平覆盖，完成充电枪位总数占服务区小车停车位 15% 的目标。2024 年，对服务区充电基础设施进一步优化，提高高速公路沿线充电服务水平。到 2025 年底，全省高速公路服务区充电桩总数达到 1349 台，充电枪位 2562 个，形成“重要节点全覆盖，运行维护服务好，群众出行有保障”的公路沿线充电基础设施网络，不断满足公众高品质、多样化出行需求，为低碳、绿色出行保驾护航。

同时，重点推进黄河、长城、太行三个一号旅游公路充（换）电基础设施建设，高速公路、普通国省干线公路要加快快充站覆盖，满足省内城际间电动汽车通行需求。已建成并运营的高速公路服务区充（换）电站要根据电动汽车推广实际，加快改造提升充（换）电服务能力。“十四五”期间新建高速公路服务区按建设要求配建充（换）电基础设施。力争到 2025 年底，充电桩实现全省公路全覆盖。

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