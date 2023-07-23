曝光“不正常”，照片更有意境

这里说的“曝光”是指照片的亮度。

刚学摄影时你一定听过，照片的曝光要正确，亮度要适中，亮的地方不能死白，暗的地方不能死黑，所有地方都要保留细节。

在后期修图时，要降低高光的亮度，恢复细节，也要提高阴影的亮度，恢复细节，要让照片的直方图分布均匀。

实际上，这些规矩是可以被打破的，有时候照片的曝光“不正常”，反而会更有意境。

我们来体会一下这张照片的 3 种曝光状态：

前几天的傍晚在公园里，偶然看到落日照亮了狗尾草，随手拍了一张照片。看到这个场景我第一反应就是要压低曝光，于是得到了第 2 张。

但是我觉得还是太亮了，又用修图软件进一步降低了曝光，并增加了暖色调，得到了第 3 张。

如果按照常规的降亮增暗的修图方式，得到的就是第 1 张。

01、影调的分类

根据照片整体的亮度，我们可以将其分为 3 种：高调、中间调、低调。

如果继续细分，每种影调又可以细分为 3 种：长调、中调、短调。

组合之后，就可以得到 9 种类型：

高调：高长调、高中调、高短调。

中调：中长调、中中调、中短调。

低调：低长调、低中调、低短调。

02、如何判定影调

我们已经学习过直方图的意义了，不懂的可以先去看一遍：学会看摄影中的「直方图」，判断照片的曝光与影调！

如果照片整体都比较亮，直方图主要分布在右边，那么这就是一张高调的照片。

但是，照片中不可能全都是高亮区域，势必也会有一些中等亮度的、甚至是比较暗的地方。

因此照片的直方图虽然主要分布在右边，其实左边、中间也会有少量分布。

直方图的分布跨度很长，涵盖了暗-中-亮多个区域，那么这就是一个长调。由于直方图主要分布在高调区域，所以就是一个高长调。

如果分布跨度不长不短，涵盖了中-亮两个区域，那么这就是一个中调。照片就是一张高中调照片。

如果分布跨度很短，全都在高亮区域，那么这就是一个短调。照片就是一张高短调照片。

其他影调也是依此方法判定。

03、影调对情绪的影响

当照片是高调时，会让人感觉洁白、明亮、圣洁、清纯、阳光、积极、乐观、清新等等。

当照片是低调时，会让人感觉黑暗、压抑、神秘、恐惧、忧愁、冷静、魔幻等等。

中间调虽然较为普通，但涵盖范围广，适合大部分题材的表达。

长、中、短 3 种影调，其实就是照片中是否有强烈的反差，这不仅影响着视觉上的感受，也会带来情感上的引导。

想要成为一名优秀的摄影师，要学会运用光线，塑造出有利于照片主题表达的影调。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张

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