1 分钟学会 FTTR 主从网关配置

FTTR 主网关开通后，如何开通从网关，实现主从网关组网呢？

文档君整理了 3 个场景下的主从网关配置步骤，配置过程 so easy，赶快来学习！

主从网关光纤组网

主网关开通后，仅需将从网关的光接口通过分光面板连接至主网关的下行光接口，即插即用，无需特殊配置，待从网关指示灯变为蓝灯常亮，即完成开通及 MESH 组网。

注：要保证收发光功率要在标准范围内，范围参见下表。

组网示意图如下：

主从网关 LAN 组网

主网关开通后，仅需将从网关的 LAN1 口连接至主网关可进行互联网业务的 LAN 口，即插即用，无需特殊配置，待从网关指示灯变为蓝灯常亮，即完成开通及 MESH 组网。

注：从网关仅支持 LAN1 口自适应。

组网示意图如下：

主从网关 WLAN 组网

方法一：主网关开通后，主从网关先通过光纤或者网线组网，然后拔掉光纤或者网线，等待大约 30 秒，即可自动完成无线组网。

方法二：主网关开通后，按主网关按键，WPS 指示灯有规律闪烁，在 90 秒内按从网关 WPS 按键，WAN 指示灯变为蓝色有规律闪烁，待从网关指示灯变为蓝色常亮后，表示组网成功。

主网关的 WPS 按键和从网关的 WPS 按键如下图所示：

注 1：由于从网关组网后需要同步主网关的无线参数配置，在第一次组网成功后会断开亮红灯，自动重连后，蓝灯亮起即可正常使用，此现象非故障。

注 2：无线组网仅支持上网业务。

本文来自微信公众号：中兴文档 （ID：ztedoc）

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