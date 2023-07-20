2023Q1 全球蜂窝物联网模块出货量报告：移远通信领衔、广和通第三

IT之家 7 月 20 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的最新统计报告，2023 年第 1 季度全球蜂窝物联网模块（不包括汽车嵌入式和远程信息处理模块）和去年持平。

不过报告中指出相比较 2020 年第 1 季度，今年第 1 季度出货量增加了 1 倍多。

在蜂窝物联网模块出货量方面，上海移远通信（Quectel）、泰利特通信、广和通（Fibocom）三家公司占比超过 50% 以上。

智能公用事业、支付终端和 FWA CPE 路由器和网关等应用对蜂窝物联网的需求在本季度保持健康。但企业数字化转型和工业项目对蜂窝模块的需求仍然疲软。在目前不确定的市场情况下，企业对支出持谨慎态度。

细分到市场，中国和印度的出货量实现了正增长，而美国、拉丁美洲、日本、韩国和东欧的出货量则同比下降。

IT之家根据报告，汇总信息如下：

移远通信（Quectel）

移远通信巩固了在中国和国际市场的领导地位，并且在美洲、印度、中东和非洲地区继续保持领先状态。

所有这些都帮助 Quectel 扩大了与最接近的竞争对手的出货量份额差距。该公司的强劲表现得益于其更广泛的综合产品组合和强大的现场应用工程（FAE）支持。

Telit Cinterion：

Telit Cinterion 在海外市场不断缩小和移远通信的差距。Telit Cinterion 是西方最大的物联网公司之一，北美和欧洲市场具备强大的地位，并进一步在其它高规格市场扩张。

广和通

Fibocom 在 2023 年第一季度取得了令人印象深刻的增长，在全球前三名中脱颖而出。其在路由器 / CPE 和 POS 领域的存在帮助 Fibocom 进入中国前三名和除中国外的国际市场前五名。

中国移动

饼图信息还显示中国移动在全球蜂窝物联网设备出货量上占比达到 5.9%。

关于公司介绍如下：

移远通信（Quectel）：

上海移远通信技术股份有限公司是专业的物联网技术的研发者和无线通信模组的供应商，可提供包括蜂窝通信模组、物联网应用解决方案及云平台管理在内的一站式服务。公司主要产品包括 5G、LTE / LTE-A、NB-IoT / LTE-M、车载前装、安卓智能、GSM / GPRS、WCDMA / HSPA (+) 和 GNSS 模组。

Telit Cinterion：

海外知名物联网模组厂商 Telit 宣布将收购法国防务、航空、轨道交通和安全供应商 Thales 旗下的蜂窝物联网模组业务，并组建新的公司 Telit Cinterion。

广和通

广和通是全球领先的物联网领域无线通信模组及解决方案供应商，也是中国第一家在 A 股上市的无线通信模组生产商（股票代码：300638）。我们为电信运营商、物联网设备制造商和物联网系统集成商提供端到端的物联网无线通信解决方案。

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