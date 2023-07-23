Excel 中的办公常用函数公式：EDATE 函数、排名计算、生成随机数函数...

函数那么多，我们不可能全部都记住，而且许多函数我们压根也用不上。所以，建议大家只需掌握一些最常用的函数公式，能够应付日常办公就可以了。这里，小汪老师就给大伙来分享几个日常工作中比较常用的函数。

1、计算合同到期时间

使用公式填充后，我们再将数字格式设为“日期”，就能得到到期时间。

EDATE 函数可以计算与发行日处于一月中同一天的到期日的日期。

=EDATE(A2,B2)

2、排名计算

可以通过总分来计算出排名。

=RANK(E2,E:E)

3、获取最大值

返回区域中的最大值。

=MAX(E2:E8)

4、获取最小值

返回区域中的最小值。

=MIN(E2:E8)

5、生成随机数函数

RANDBETWEEN 函数可以随机生成指定范围的随机整数。

=RANDBETWEEN(10,20)

这里是随机生成 10~20 范围内随机数。

6、百位取整

如果数值太大，我们希望将数据简化，取整到百位。

=ROUND(A2,-2)

7、取绝对值

如何将负数转成正数？我们可以使用取绝对值函数。

=ABS(A2)

8、四舍五入

四舍五入不保留小数。

=ROUND(A2,0)

=ROUND (数值或数值单元格，要保留的位数)

9、条件统计

统计总分大于 250 分以上的成绩，一共有多少个。大家可根据自己需求修改。

=COUNTIF(E2:E8,">250")

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙

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