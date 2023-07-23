欧盟计划于 2024 年起禁止使用镀铬材料，汽车业将面临巨变

IT之家 7 月 23 日消息，欧盟（EU）近日提出了一个禁止使用镀铬材料的计划，预计将于 2024 年正式实施。

推出该计划的主要原因是镀铬材料在制造过程中会释放有毒化学物质，对人体健康造成危害。镀铬材料中的六价铬是一种已知的致癌物，通常会导致肺癌，其毒性是柴油排放物放高出 500 倍。目前还没有安全的方法来生产镀铬材料，所有已知的工艺都会产生有毒废气。

据IT之家了解，镀铬材料在汽车业中有着广泛的应用，尤其是在高端车型上，常用来区分不同的配置等级。此外，改装和翻新公司也会使用镀铬材料来提升汽车的外观。如果欧盟的禁令生效，会对这些公司产生巨大的影响，他们不得不寻找替代方案。

除了汽车业，镀铬材料还被用于日常生活中（如水龙头和灯具），以及航空和航海等领域。它是一种实用的材料，而欧盟的禁令将迫使各个行业寻找新的解决方案。

今年早些时候，美国加利福尼亚州也提出了类似的禁令，并于 5 月份通过。该州规定，任何生产镀铬材料的企业必须找到替代品，如毒性较低的三价铬，否则将面临罚款。该州有超过 110 家镀铬设施，如果找不到替代品，将遭受严重的经济损失。

在欧洲，禁令也会引起同样大的影响。雷诺设计总监吉尔・维达尔并不认为这是一件坏事，至少在汽车设计方面。他说：“目前正在研究一些无污染的解决方案，但我希望我们能够摆脱镀铬材料。这是我们改变游戏规则和开拓思路的时候了，有更多可持续的替代品。”其他汽车制造商也表示赞同，并且外观设计趋势也更倾向于使用深色的外部装饰，或许镀铬材料的时代已经过去了。

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