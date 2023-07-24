奔驰 CEO：中国将成为 2025 年奔驰销售电动汽车的主要市场

IT之家 7 月 24 日消息，梅赛德斯-奔驰 CEO 奥拉・康林松（Ola Källenius）向德国杂志 Automobilwoche 表示，中国将成为其 2025 年销售电动汽车的重点市场。

康林松认为，要做到这一点，奔驰必须像数字化一样完美地掌握电子架构。从 2025 年起，梅赛德斯-奔驰的所有新车平台将根据其 2021 年制定的战略生产电动汽车。

一位高管表示，奔驰计划在中国推出的 MB.EA 平台车型正在接受审查，以确保它们更好地满足当地客户的需求，特别是空间和数位内容（将图片、文字、影像、语音等整合运用的产品或服务）。

IT之家此前报道，Counterpoint Research 报告显示，泰国是东南亚主要的区域汽车制造中心，该国第一季度的电动汽车销量占到了整个东南亚的 79%。随着中国电动汽车产品的不断扩大，电动汽车占东南亚汽车总销量的比例到 2023 年底可能会达到 6%。

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