哪吒汽车 CEO 回应 24 款哪吒 S“背刺”：同样性能和质量的汽车价格会越来越低，晚点发布补偿方案

IT之家 7 月 24 日消息，哪吒汽车首席执行官 CEO 张勇发文称，24 款哪吒 S 发布会有一些老车主感觉到不舒服，但汽车作为一个消费品，同样性能和质量的产品，价格一定会越来越低的。对老用户，我们会尽最大努力，做出力所能及的补偿。晚一点会发布的。

同时张勇还表示，哪吒 GT 永远不会降价，将会越来越往运动性能车方向走。

IT之家此前报道，2024 款哪吒 S 于 7 月 20 日上市，共推出 6 款车型，包括纯电及增程两种动力，售价区间为 15.98 万-26.98 万元。

2024 款哪吒 S 对车款数量进行调整，取消老款大、中、小版的命名规则，而是以标准版为基础，并提供 Lite 版、激光雷达版、四驱版等衍生车型。新车的尺寸为长 4980 毫米、轴距 2980 毫米，风阻系数仅为 0.216Cd。

哪吒 S 主副驾驶席前方都配有显示屏，中央显示屏为 17.6 英寸的纵向屏幕，可以实现多种功能和交互。方向盘为悬浮式设计，带有多功能按键。仪表盘上方还有一个 AR-HUD 抬头显示器，可以将导航、车速等信息投影到挡风玻璃上。主驾驶座椅支持 20 向电动调节，并具备通风、加热、腿托、按摩等功能。整车还配备了 21 个扬声器，功率达到 1216 瓦，主副驾头枕还内嵌扬声器，可以独立播放音源。

动力方面，哪吒 S 提供纯电版和增程版两种动力选择。纯电版有后置单电机和四驱双电机两种配置，电机总功率分别为 170kW 和 340kW，最大扭矩分别为 310 牛・米和 620 牛・米。纯电版根据不同的电池容量，提供 520km、715km、650km 三种续航里程（CLTC）。增程版车型最大功率 170kW，最大扭矩 310 牛・米，CLTC 综合工况下纯电续航里程提供 200 公里和 310 公里可选。

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