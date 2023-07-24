台积电全球研发中心 7 月 28 日启用，预计进驻 8000 名研发人员

IT之家 7 月 24 日消息，台积电发出活动通知，将于 7 月 28 日举行全球研发中心启用典礼，中心位于新竹科学园区科环路。值得一提的是，还有传言称 92 岁的台积电创始人张忠谋也将亲自出席，凸显该研发中心的重要性。

台积电董事长刘德音此前预告称，台积电持续深耕中国台湾地区，2023 年研发中心将正式在竹科开幕，预计进驻 8000 名台积电研发人员。

刘德音表示，台积电规划把全球研发中心打造成属于他们的“贝尔实验室”，进行台积电未来 20、30 年的研发大计。他指出，半导体业是全球竞赛，科技技术日新月异，产业界要靠自己的力量。

此外，正在准备的 2nm 晶圆厂将落地于新竹宝山与台中科学园区，共有六期工程，目前正在如期进行中，而台积电预计 2nm 将于 2025 年量产。

业界传出，台积电已启动 2 纳米试产的前置作业，将搭配导入 AI 系统以节能，并加速试产效率。

据称，该公司 2 纳米制程将首度采用全新 GAA 架构，在研发初期会先于竹科建立小量试产生产线，后续导入竹科宝山晶圆 20 厂，预计于 2024 年开始风险试产，并于 2025 年量产 N2 工艺。

另外，2 纳米家族的 N2P 和 N2X 则规划于 2026 年推出。估计未来包括苹果、英伟达等都将是台积电 2 纳米制程的首批客户。

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IT之家查询公开资料获悉，台积电全球研发中心位于竹科宝山，除去公共设施后占地面积约 18.7 公顷，于 2020 年中开始施工，原计划于 2021 年完工用，后因多种原因一直拖到今年才进入施工完成阶段。

这家研发中心是台积电晶圆厂群中特殊的厂办合一大楼，研发单位将有自属晶圆厂，预计可容纳 8000 多名研发人员，目前约进驻 2000 人，后续研发单位将陆续搬迁进驻。

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