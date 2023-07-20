台积电：今年招募 6000 人目标不变

IT之家 7 月 20 日消息，据台湾地区《经济日报》7 月 20 日消息，从 2022 年至今，半导体产业面临逆风，库存去化持续，且尚未看到显著的需求回暖，也让国际大厂包括英特尔、美光、Google、亚马逊、微软、Meta 等纷纷进行裁员或人事冻结，进而降低营运成本，对此，台积电今日强调，今年招募超过 6000 名新员工的方向没有变。

追踪就业人数网站 Layoffs.fyi 统计，2023 年至今，观察硅谷科技公司裁员总数达到 21.6 万人，高于 2022 整年的裁员总人数约 16.4 万。

台积电在今年一季度时表示，为应对业务成长与技术开发需求，2023 年预计将招募超过 6000 名新员工，其中包括工程师及生产技术员，硕士毕业新进工程师平均整体薪酬上看 200 万元新台币（当前约 46.4 万元人民币）。

台积电今日公布了 2023 年第二季度的财务数据。截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度合并收入为 4808.4 亿新台币（IT之家备注：当前约 1115.55 亿元人民币），净利润为 1818.0 亿新台币（当前约 421.78 亿元人民币），摊薄每股收益为 7.01 新台币（当前约 1.62632 元人民币）。台积电第二季度收入同比下降 10.0%，净利润和稀释每股收益均下降 23.3%。与 2023 年第一季度相比，第二季度的收入环比下降 5.5%，净利润环比下降 12.2%。

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