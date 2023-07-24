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首页 > 游戏之家>游戏快报

《英雄联盟》模式产品负责人：拳头正试图摆脱“MOBA”模式，希望有更多新类型

2023/7/24 8:19:11 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 24 日消息，《英雄联盟》最新模式斗魂竞技场模式（2v2v2v2）已经上线，在 PCGamesN 的一次采访中，《英雄联盟》模式产品负责人“Cadmus”Eduardo Cortejoso 表示，Riot 正在寻求摆脱“MOBA”模式，并希望涵盖大量新类型

IT之家从采访中得知，Eduardo Cortejoso 称游戏中大多模式都是 MOBA 类型的变体，我们有很好的 ol' ARAM（字面意思是“全随机”），曾有无限火力、极限闪击、扭曲丛林等模式。

他告诉 PCGamesN：“我们非常期待对《英雄联盟》核心游戏系统的新模式进行探索。我可以说的一件事是：我们不仅仅局限于类似 MOBA 的体验。”“所以大家可以期待我们真正从不同角度来思考的结果，比如说‘如果是这种类型的游戏，但可以像平常一样拿我最喜欢的英雄去玩会怎么样呢？’

此外他还表示可能会推出限时 Project L 模式（2D 格斗游戏），也许是与《Valorant》等 FPS 游戏联动

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关键词：英雄联盟

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