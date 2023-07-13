“真”星穹列车启动，米哈游《崩坏：星穹铁道》官宣联动高铁

IT之家 7 月 13 日消息，米哈游《崩坏：星穹铁道》官方今日宣布与高铁联动，开启“星穹铁道高铁品牌专列”，路线不定。

官方宣传语：

「星穹铁道高铁品牌专列」启程 游戏中，你将搭乘星穹列车，穿梭万象世界，开启银河冒险之旅； ‎现实中，你可以乘坐星穹铁道高铁专列，邂逅「星核猎手」，开启畅快夏日之旅。 ‎本次「星穹铁道高铁品牌专列」路线不定，期待开拓者与之不期而遇，开启自己的夏日之旅。

视频来源： @帕姆的收藏夹

《崩坏：星穹铁道》周边微博 @帕姆的收藏夹 已经放出双方的联动视频，可以看到，联动列车的桌板、座位等位置均印有《崩坏：星穹铁道》的动画形象，站点信息、外立面也标有相关宣传语。

据IT之家此前报道，来自 Sensor Tower 的数据显示，《崩坏：星穹铁道》排名 2023 年 6 月全球热门手游收入榜第二，其中 39.7% 的收入来自中国 iOS 市场，日本市场的收入占 27.7%，美国市场占 11.4%，不包括第三方安卓渠道。

《崩坏：星穹铁道》为米哈游旗下一款角色扮演类手游，2023 年 4 月 26 日正式开启全平台公测。

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