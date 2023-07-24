腾讯《宝可梦大集结》手游国服限量删档内测招募启动

IT之家 7 月 24 日消息，《宝可梦大集结》是腾讯天美工作室群与 The Pokémon Company 联合开发的首款宝可梦系列团队策略对战游戏。

该游戏此前已在海外的 Switch 与智能手机平台推出，而国服版本目前正处于开发阶段，即将开启限量删档内测。

根据《宝可梦大集结》官方最新消息，本次限量删档内测预计将于 8 月中旬开启，测试时间持续两周左右，现已开启测试招募，测试版本已接入腾讯健康系统。

本次测试为保密测试，获得资格后，需同意相关保密协议并遵循保密要求。测试资格将于 8 月 7 日左右公布，届时各位训练家可以通过以下方式进行资格查询：

后续测试下载信息会发送至您在问卷中留下的手机号或邮箱中。

留意《宝可梦大集结》官方公众号、游戏圈等平台后续公布的资格查询入口。

扫一扫下方二维码填写报名问卷，即有机会获取内测资格，问卷提交截止时间为 8 月 6 日 23:59。

注意，本次测试基于安卓手机端进行，IT之家附配置要求如下：

最低配置：

处理器：骁龙 625、 麒麟 710、联发科 MT6765 及以上。

GPU：Mali-G51MP4、Adreno506 及以上

操作系统：Android 4.4 以上

内存：3G 及以上

存储：预留 5G 及以上

推荐配置：

处理器：骁龙 845、 海思 980、联发科天玑 900 及以上。

GPU：Mali-G77MP8、Adreno642L 及以上

操作系统：Android 6.0 以上

内存：6G 及以上

存储：预留 5G 及以上

《宝可梦大集结》是腾讯天美工作室群与 The Pokémon Company 联合开发的首款宝可梦系列团队策略对战游戏。

《宝可梦大集结》的舞台是幻之岛屿“亿奥斯岛”，在这里会举办宝可梦团队对战，即“集结对战”。具体规则如下：

双方训练家组成两支队伍，通过得分来进行较量。训练家们可以选择各自的出场宝可梦，参加集结对战的宝可梦会在比赛中成长和进化。玩家可以与队友们协力合作，获取分数并取得最终的胜利。

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