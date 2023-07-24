安卓版谷歌 App 将推出基于生成式 AI 的“网页总结”功能

IT之家 7 月 24 日消息，据 PhoneArena 、9to5Google 等外媒 7 月 20 日-23 日报道，在安卓端最新谷歌 App 中（版本号为 14.29），部分代码显示内置的“谷歌助理”将加入基于生成式 AI 的网页总结功能。

根据外媒测试，当手机打开 Chrome 浏览器或其他浏览器（前提是需要 Chrome 技术支持）的标签页时，再呼出谷歌助理，界面上会出现一个新增的“Summarize”按钮，意在对当前网页内容进行总结。不过现阶段该功能暂不开放使用，外媒测试发现点击该按钮之后，只会弹出“出现错误，请在几分钟内重试”的提示框。

遗憾的是，关于“网页总结”的信息仍然有限，比如何时正式推出仍然是不得而知。不过，这个基于生成式 AI 的新功能很有可能再一次成为谷歌自家的 Pixel 系列手机、平板等设备专属。

另据IT之家此前报道，谷歌在和 OpenAI 的激烈竞争中，正努力提升旗下聊天机器人 Bard 的能力。7 月中旬，谷歌为 Bard 新增了诸如航班查询、酒店预订、地图服务、YouTube 等插件。但它们仅仅是发布而已，具体功能暂未生效。

在今年 7 月 12 日，谷歌另一款与谷歌助理“网页总结”功能类似的产品 ——NotebookLM 展开小范围测试，官方称可为用户上传的文件提供摘要或“创建全新的想法”。

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