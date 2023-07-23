vivo 自曝自研影像芯片 V3：首次在安卓平台实现 4K 级的拍后编辑功能

IT之家 7 月 23 日消息，据 vivo 品牌副总裁，兼品牌与产品战略总经理贾净东今日在微博透露，“vivo 影像盛典”将于 7 月 23 日在西宁开幕，此次盛典将 vivo 最新影像科技发布、vivo 影像加手机摄影大赛收官，以及 vivo × FIRST 超短片大赛的颁奖三者融为一体。

据贾净东透露，在此次“vivo 影像盛典”上，vivo 将介绍最新的自研影像芯片 V3，V3 芯片的场景覆盖将更加全面，可以在降低功耗的同时，显著提升算法效果。贾净东还称，这是一款里程碑式的影像芯片，也是首个 vivo 自研 6nm 制程的影像芯片。基于 V3 之上，不仅让手机拍摄 4K 电影人像视频成为可能，并且在安卓平台上，我们首次实现 4K 级的拍后编辑功能。

2021 年 9 月，vivo 自主研发的首款专业影像芯片 vivo V1 亮相，并搭载在 vivo 旗舰手机 X70 系列上。据透露，V1 芯片开发历时 24 个月，投入研发人力超过了 300 人。2022 年 11 月，vivo 发布第二代自研影像芯片 V2，该芯片对片上内存单元、Al 计算单元、图像处理单元进行大幅升级。提出 FIT 双芯互联技术，在自研芯片 V2 与天玑 9200 旗舰平台之间建立起全新的高速通信机制，使两颗架构和指令集完全不同的芯片在 1/100 秒内完成双芯互联同步，实现数据和算力的优化协调与高速协同。

目前官方还未公布 V3 芯片的具体参数，IT之家将保持关注。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。