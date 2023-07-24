消息称索尼 PS5 游戏机将在多地迎来降价，降幅约 400-700 元人民币

IT之家 7 月 24 日消息，知名游戏博主 BillBil-kun 日前发布推文，暗示“由于索尼 PS5 游戏机发布已经过去了一段时间，该游戏机将在不同国家与地区间迎来降价”。

据悉，BillBil-kun 发布了两条推文进行了说明，第一条推文包含了几个 Emoji 表情，暗示游戏机将在英国、美国、德国区域进行降价，而在第二条推文中，该博主则透露了 PS5 的具体降价信息。

▲ 图源 BillBil-Kun 发布的推文

▲ 图源 BillBil-Kun 发布的推文

IT之家将相关内容整理如下：

英国降价 75 英镑（约 692.77 元人民币），降价后为 404.99 英镑（约 3740.35 元人民币）

美国降价 50 美元（约 359.31 元人民币），降价后 PS5 为 449.99 美元（约 3233.58 元人民币）

德国降价 75 欧元（约 599.89 元人民币），降价后 PS5 为 474.99 欧元（约 3799.23 元人民币）

据悉，美国市场的 PS5 此前并没有涨价，所以相对于欧洲，美版 PS5 的价格更低。而该游戏博主所透露的调价信息不仅仅适用于索尼官方 PlayStation 商店，也同时适用于英美德三地的零售商，但目前只知道调价的具体金额，具体调价实行日期还不得而知。

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