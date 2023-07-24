比亚迪法务部官博首次发文，拟起诉博主“龙猪-集车”索赔 500 万元

IT之家 7 月 24 日消息，比亚迪法务部官方微博今日发布首条博文，宣布正式起诉汽车博主 @龙猪-集车 ，要求其删除相关侵权言论、公开道歉并赔偿 500 万元人民币。

比亚迪法务部称，新浪微博用户“龙猪-集车”长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成了严重损害。对此，比亚迪收集、固定了大量证据，向有关部门反馈了其涉嫌黑公关的线索。

比亚迪表示，公司始终尊重并接受社会各界的建议和舆论监督。同时，对恶意攻击和抹黑行为，也将坚决采取法律手段，捍卫自身合法权益。

IT之家查询发现，博主 @龙猪-集车 的微博账号因违反相关法律法规，目前处于禁言状态。微博管理员在今年 6 月 19 日发布的安全小贴士显示，大 V 用户 @龙 *** 车 通过账号矩阵造谣企业，炮制虚假概念，搞“流量经济”。

IT之家附比亚迪法务部维权全文：

新浪微博用户“龙猪-集车”长期发布大量不实信息，恶意诋毁、贬低侮辱比亚迪，对比亚迪品牌声誉造成了严重损害。对此，我们收集、固定了大量证据，向有关部门反馈了其涉嫌黑公关的线索，并决定正式起诉“龙猪-集车”，要求其删除相关侵权言论、公开道歉并赔偿 500 万元人民币。 ‎我们始终尊重并接受社会各界的建议和舆论监督。同时，对恶意攻击和抹黑行为，我们也将坚决采取法律手段，捍卫自身合法权益。 ‎除上述案件外，如果您还掌握其他涉嫌侵权、甚至涉嫌收受他人利益侵害比亚迪及比亚迪用户权益的信息，欢迎联系 @比亚迪新闻打假办公室（邮箱：xwdj.office@byd.com）提供线索。凡经比亚迪查证属实并得到相关司法机关认可的，我们将依据价值给予 5 万元至 500 万元不等的人民币作为奖励。

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