蔚来法务部：徐某某发布数万条蓄意抹黑、侮辱蔚来内容，已注销账号并赔偿损失

IT之家 7 月 23 日消息，蔚来法务部发文称收到公众举报，徐某某在多个网络平台注册账号“蔚蔚收容所”等，累计发布了数万条蓄意抹黑、侮辱、污蔑蔚来、蔚来用户和蔚来产品的内容，包括在与蔚来有关的内容下数分钟内发布数十条内容雷同的诋毁、谩骂言论，已严重损害了蔚来的社会评价和商业信誉及蔚来用户的合法权益。

蔚来在核实相关网络账号实际控制人身份并调查固定相关侵权证据后向上海法院正式提起诉讼，追究徐某某的相关法律责任。徐某某已于昨日正式签署道歉信，承认其违法侵权行为，注销相关网络账号，向蔚来、蔚来用户和社会公众正式道歉，赔偿相应损失，并已正式公开道歉。

IT之家注意到，蔚来向提供相关线索和侵权证据的五位朋友表示感谢，并将联系给予相应奖励。

值得一提的是，中央网信办于 5 月 31 日召开座谈会，表示要进一步加强问题账号等的管理，从严处置恶意首发、胁迫企业开展商业合作的账号，严厉打击雇佣网络水军对企业进行诋毁、抹黑等行为；要进一步加大宣传、辟谣和曝光力度，加强正面宣传引导，强化辟谣信息发布，持续曝光情节严重、影响恶劣的典型案例。

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