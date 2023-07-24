英特尔周五发布 Q2 财报：营收同比大幅下滑但环比有望增长

7 月 24 日消息，在特斯拉、台积电、IBM 等多家公司发布二季度的财报之后，芯片巨头英特尔在本周也将发布财报。

英特尔已在官网宣布，他们二季度的财报，将在太平洋夏令时间 27 日发布，财报分析师电话会议将在当日下午 2:00，也就是北京时间 28 日凌晨 5:00 开始。

在全球芯片需求仍不乐观的大背景下，营收已连续 5 个季度同比环比大幅下滑的英特尔，在二季度的状况仍不乐观。

在 4 月 27 日发布的一季度财报中，英特尔是预计二季度营收 115-125 亿美元，美国通用会计准则下的毛利润率预计为 33.2%，每股预计亏损 0.62 美元。

就英特尔给出的预期来看，他们二季度的营收同比仍将大幅下滑，但环比有望增长。

在去年二季度，英特尔营收 153 亿美元，预计的今年二季度的 115-125 亿美元，同比将下滑超过 18%；而在今年一季度，英特尔是营收 117 亿美元，二季度的营收只要较预期下限高出超过 2 亿美元，环比就将有增长。

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