我国发布首份汽车标准必要专利研究报告，面向智能网联汽车知识产权问题

IT之家 7 月 24 日消息，据央视新闻今日报道，在 7 月 23 日举行的 2023 中国汽车创新大会上，中汽研、北京大学联合发布了《汽车标准必要专利蓝皮书》，为我国首份该领域的系统性研究报告。

▲ 图源央视新闻官网

据介绍，“汽车标准必要专利”是指为实施某一技术标准，而必须使用的专利，且在智能网联汽车领域的表现尤为突出，因为网联功能需使用无线通信技术，涉及到通信标准的必要专利许可。

该蓝皮书从产业、政策、司法、反垄断四方面，围绕当前汽车标准必要专利许可层级、许可费率等主要焦点问题进行了系统性研究，并发布了国内首个汽车行业移动通信标准必要专利许可费计算模型。

工信部相关负责人接受央视记者采访表示，当前汽车行业正从机械化向新能源化、智能网联化转型，行业正加速与人工智能、大数据、云计算等先进技术的融合进程。但同时，随之而来的标准技术、知识产权的跨行业应用问题也日益显现。下一步，工信部也将推动标准必要专利的合理化和规范化发展。

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IT之家此前报道，今年 5 月 16 日，工信部装备工业一司一级巡视员苗长兴表示，《智能网联汽车标准体系》近期将正式发布实施，加快制定十多项重点急需的标准，加强跨行业、跨领域标准协同，举行“世界车辆法规协调论坛”，深度参与国际标准法规制定协调，加快启动智能网联汽车准入和上路推行试点，支持 L3 级以上自动驾驶功能商业化应用，推动提升 C-V2X 终端搭载率。

此外，7 月 17 日，中国一汽科技创新基地也宣布正式启用，这是国内首个新能源智能网联园区。据介绍，科技创新基地是中国一汽为突破新能源、智能网联核心技术而建设的全新研发基地，其中包括被动安全试验室、智能网联试验室和噪声、震动与声振试验室。

7 月 22 日，合肥工业大学与安徽理工大学近日举行联合培养“智能网联新能源汽车创新班”签约仪式。根据签署协议内容，自今年 9 月起，双方将开展三届本科生联合培养。双方将共同围绕新能源汽车、智慧交通、智能车辆工程等新兴专业的建设发展，汽车领域拔尖创新人才培养和关键核心技术自主研发，进一步推进科教融合、协同创新，深度开展面向国家急需和未来需求的基础研究、应用研究。

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