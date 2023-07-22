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安徽两高校合办智能网联新能源汽车创新班，将开展三届本科生联合培养

2023/7/22 14:51:11 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 22 日消息，合肥工业大学与安徽理工大学近日举行联合培养“智能网联新能源汽车创新班”签约仪式。根据签署协议内容，自今年 9 月起，双方将开展三届本科生联合培养

▲ 图源 Pexels

据合肥发布公众号介绍，作为我国最早开设车辆工程专业的高校之一，合肥工业大学在汽车领域培养了大批高水平人才，提供了关键技术支撑，自主开发了一批高质量产品、孵化产出了一批高质量企业。

安徽理工大学的机械工程学院渊源于 1945 年学校创建时期的机电专业，是学校历史最悠久、规模最大、最具代表性的学院之一。该学院的车辆工程专业，为安徽省一流本科专业建设点。

IT之家从官方获悉，双方将共同围绕新能源汽车、智慧交通、智能车辆工程等新兴专业的建设发展，汽车领域拔尖创新人才培养和关键核心技术自主研发，进一步推进科教融合、协同创新，深度开展面向国家急需和未来需求的基础研究、应用研究。同时，两校将积极推进人才培养模式创新，着力打造国内一流的科技创新平台和高层次人才培养基地。

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关键词：安徽智能网联新能源汽车人才培养

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