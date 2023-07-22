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Slackware 迎来三十周年：至今仍在维护历史最悠久的 Linux 版本

2023/7/22 21:03:43 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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IT之家 7 月 22 日消息，至今仍在维护的历史最悠久的 Linux 发行版本 Slackware 本周迎来了自己的三十岁生日，其最初的发布者 Patrick Volkerding 今天仍在维护着该发行版。

文本

▲ 图源 Slackware 官方 Patreon 账号

本周 Volkerding 在一份简短声明中庆祝了这一历史节点，并对所有为 Slackware 项目作出贡献的人表示感谢。

IT之家查阅公开资料获悉，1993 年 7 月 16 日，Volkerding 发布了 Slackware 1.0。Slackware 这个名字可以视作 slack（松弛）和 software（软件）的结合，其本意就是强调这是一款私人开发的业余项目，Volkerding 希望人们不要过于严肃地看待这个发行版

不过，在 Volkerding 和其他开发者的共同努力下，Slackware 已然成为一个严肃的发行版，但这个名称依旧得以保留。Slackware 的最新版本是去年发布的 V15。

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关键词：SlackwareLinux

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