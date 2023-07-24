2023《无畏契约》洛杉矶全球冠军赛分组出炉，EDG 等 16 支队伍展开双败淘汰赛

IT之家 7 月 24 日消息，2023 无畏契约洛杉矶全球冠军赛全部晋级队伍已经产生！以下 16 支队伍将在小组赛阶段被分为如下四组展开双败淘汰：

A 组：PRX、KRÜ、EDG、GIA

B 组：EvilGeniuses、FPX、FUT、T1

C 组：FNATIC、ZETA、NRG、BLG

D 组：TeamLiquid、NAVI、DRX、LOUD

无畏契约全球冠军赛将于 8 月 6 日在洛杉矶正式开赛，一直持续到 8 月 26 日。

值得一提的是，本次无畏契约冠军赛将全程支持现场观赛，普通门票已于北京时间 2023 年 6 月 24 日 0 点开售。

据拳头游戏介绍，整个 8 月，各支队伍将在两大知名场馆参加全球冠军赛。

8 月 6 日- 20 日的前期比赛将在 The Shrine Auditorium 进行，16 支参赛队伍只有 4 支能在其中杀出重围；而本次全球冠军赛落下帷幕的场馆将是 KIA Forum，这里是无畏契约电竞赛事中观众容纳数量最多的场馆。在这里，剩下的 4 支队伍将在 3 天的比赛中一决高下，最终于 8 月 26 日进行总决赛。

IT之家注：无畏契约全球冠军赛 CN 赛区资格赛共 12 支队伍参赛，最终由赛区的最强者 EDG、FPX、BLG 获得 2023 无畏契约全球冠军赛的参赛资格。

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